Corona-Alarm in einer Tierhandlung in Hongkong. Mehrere Hamster wurden positiv getestet. Und nun manchen sich viele Leute Sorgen darüber, dass eventuell auch ihr Haustier das Coronavirus übertragen könnte. Doch Vanessa Barrs, Professorin und Expertin für Tiergesundheit in Hongkong beschreibt die Lage genauer: "Wir haben es hier mit einer Situation zu tun, in der viele Hamster zusammen untergebracht waren. Und in einer solchen Umgebung, in der zum Beispiel Nerze gemeinsam gehalten werden, wie wir es letztes Jahr in den Niederlanden gesehen haben, können sie durch den Pfleger oder den Züchter infiziert werden. Und wenn viele, viele Tiere zusammen untergebracht sind, dann können sie das Virus durch Aerosole in die Luft abgeben, und das kann dann ein Mechanismus sein, durch den sich dann auch Menschen infizieren können." Allerdings betonte die Professorin auch, dass eine Übertragung von Corona bei Haustieren auf den Menschen bisher noch nie nachgewiesen werden konnte: "Wir dürfen nicht vergessen, dass sich Millionen von Menschen auf der ganzen Welt mit SARS-CoV-2 infiziert haben. Millionen von Menschen auf der ganzen Welt haben Haustiere. Und es gibt keinen einzigen nachgewiesenen Fall, in denen Haustiere die Infektion auf andere Menschen übertragen hätten. Das Risiko besteht theoretisch. Aber es passiert einfach nicht." Tierschutzorganisationen fordern verstärkte Aufklärung über diesen Sachverhalt. Da sie befürchten, dass Menschen in Panik geraten könnten und dann ihre Haustiere einfach aussetzten.

