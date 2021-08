Eine ganz besondere kulinarische Gemeinde ist am vergangenen Wochenende in dem kleinen Dorf Lunjevica in Serbien zusammengekommen, um gemeinsam ihrer Kochleidenschaft zu fröhnen und denjenigen unter sich auszumachen, der das leckerste Hodengericht zubereitet. Richtig gehört, die Hauptzutat in allen diesen Kochtöpfen sind Testikel, üblicherweise vom Schwein, vom Stier, oder, als eine Art Spezialität unter den Spezialitäten, Hoden vom Strauß. Die traditionelle Meisterschaft im Hodenkochen findet jedes Jahr am letzten Augustwochenende statt. Sowohl Veteranen als auch Hobbyköche aus aller Welt nehmen am Wettbewerb teil, darunter auch Rally Brus aus den USA. "Ob sie schmecken, kommt darauf an, wer sie zubereitet. Manche sind, ehrlich gesagt, nicht so lecker. Aber wenn sie gut zubereitet wird - wie bei den Deutschen - dann werden sie sehr gut. Sie wollen eine Bratwurst mit Hoden machen. Das wird sicher fantastisch." Olli und Julius fassen ihr Rezept kurz auf Englisch zusammen. OLLY: "We're doing a German speciality - sausages with sauerkraut and potato mash." JULIUS: "It's called 'bratwurst' in Germany." OLLY: "The wurst, the wurst-balls." Besagte Würste, Gulasch oder gar Nudeln und Pizzen mit Hoden standen für die Besucher auf dem Menu. Da war sicher für jeden was dabei.

