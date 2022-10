STORY: Die neue italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat sich hinter eine militärische Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland gestellt. Die einzige Möglichkeit, ein Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine zu erreichen, bestehe darin, Kiew dabei zu helfen, sich militärisch zu verteidigen, sagte Meloni am Mittwoch im Senat vor einer Vertrauensabstimmung über ihre neu ernannte rechtsgerichtete Regierung. Bei der Abstimmung im Senat erhielten sie und ihr Kabinett dann die nötige absolute Mehrheit. 115 der 200 anwesenden Parlamentarier stimmten für Meloni. Am Tag zuvor hatte bereits das Abgeordnetenhaus für die neue Rechtsallianz votiert. Damit hat die neue italienische Regierung unter Ministerpräsidentin Meloni in beiden Parlamentskammern das Vertrauen erhalten.

