STORY: In Monterey Park im US-Bundesstaat Kalifornien sind mehrere Personen erschossen worden. Der Sheriff im Landkreis Los Angeles teilte mit, verdächtigt werde ein Mann. Es sei jedoch unklar, ob er noch auf freiem Fuß sei. Nach Medienberichten wurden die Schüsse am Samstag um 22 Uhr Ortszeit bei Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest mit Tausenden Besuchern abgegeben. Ein Anwohner berichtet: GABRIEL: "Ich hatte meine Kopfhörer auf. Aber ich hörte einige Geräusche und überlegte: Ist das ein Feuerwerk? Ich erinnere mich, dass sogar sie hereinkam und zu mir meinte: 'Du hast mir nicht gesagt, dass es ein Feuerwerk gibt'. Und ich habe gesagt: 'Die machen nie ein Feuerwerk.' Ich wohne in der Stadt und war jedes Jahr da." AMBER: "Ich war traurig. Ich dachte, wir verpassen ein Feuerwerk." GABRIEL: "Und dann wusste ich ganz sicher, dass es kein Feuerwerk war, als ich den Hubschrauber hörte. Denn wir haben hier in der Gegend nie Hubschrauber, es sei denn, bei East LA oder im San Gabriel Valley bei El Monte." Im Internet kursierten Aufnahmen von Tatort. Die Polizei sperrte ein Areal rund um einen Club ab. Augenzeugen zufolge habe ein Mann mit einem automatischen Gewehr um sich geschossen.

