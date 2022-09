STORY: Dramatische Szenen in einer vollgelaufenen Tiefgarage in der südkoreanischen Stadt Pohang in der Nacht zum Mittwoch. Der Taifun Hinnamnor hatte im Süden des Landes für Überflutungen und Zerstörung gesorgt. Acht Menschen hatten zu Beginn des Unwetters hier noch versucht, ihr Fahrzeug aus der Tiefgarage zu holen. Sechs von ihnen mussten diesen Fehler nun offenbar mit dem Leben bezahlen. Nur zwei Menschen konnten lebend gerettet werden. Zwölf Stunden lang hatten die Überlebenden in dem überfluteten Parkdeck ausgeharrt: Ein Mann hatte sich an Versorgungsrohre an der Decke geklammert, eine Frau hatte sich auf einen Stapel mit Baumaterial gerettet. Mehr als 170 Angehörige der örtlichen Feuerwachen, des Militärs und der Küstenwache beteiligten sich an den Rettungsarbeiten und suchten nach Überlebenden, so ein Sprecher der Feuerwehr. Landesweit forderte der Taifun zahlreiche Opfer. Tausende Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen.

Mehr