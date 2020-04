In Kolumbien haben Anwohner in ärmeren Stadtteilen der Hauptstadt Bogota für mehr Hilfsmittel demonstriert. Am Donnerstag blockierten die Demonstrierenden Straßen, um die Behörden aufzufordern, ihre Hilfszusagen einzulösen. Präsident Ivan Duque und die Bürgermeisterin von Bogota, Claudia Lopez, haben eine Hilfe in Millionenhöhe für die ärmsten Mitglieder der Gesellschaft angekündigt. Doch die Bewohner des Südens von Bogota, in dem etwa sieben Millionen Menschen leben, sagen, sie hätten noch immer keine Hilfe erhalten. "Es gibt ältere Menschen, Behinderte und Kinder. Ich bin das Oberhaupt unseres Haushalts und wir haben diesen Protest sehr friedlich umgesetzt." "Wir mussten zum Versorgungszentrum gehen, um Essen aufzusammeln, das andere wegschmeißen. Denken sie, das ist fair? Dass wir, unser Volk, die Kinder sich so entblößen, um an Essen zu kommen? Das ist nicht fair und unser Staat hat die Pflicht, sich um uns zu kümmern." Die Quarantäne-Maßnahmen gelten seit rund vier Wochen und sollen noch bis zum 27. April eingehalten werden. Viele haben Angst, sich zu Hause nicht ausreichend ernähren zu können: Die Regierung von Bogota hat sich bereit erklärt, rund 55 Millionen Dollar für die Gesundheitsversorgung, Bargeldzuschüsse, Lebensmittelgutscheine und Einkaufslieferungen auszugeben. In anderen Teilen der Stadt berichteten Anwohner, dass es während den Protesten zu Ausschreitungen gekommen war. Unter anderem sei versucht worden, in einen Supermarkt einzubrechen. Bogotas Bürgermeisterin sagte, dass einige Politiker, deren Namen sie nicht nannte, die Proteste unterstützten. Davon lasse sie sich nicht unter Druck setzen, sagte sie.