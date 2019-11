Danuvius, der Flussgott der Kelten. Daher kommt der Name für die neu entdeckte ausgestorbene Menschenaffenart Danuvius guggenmosi. Gefunden hat sie die Paläontologin Madelaine Böhme. Udo, so sein Name, wurde von 2011 bis 2018 in einem Flusslauf der Donau im Allgäu gefunden. "Danuvius ist wahrscheinlich kein Mensch, sondern ein Menschenaffe. Aber er hat das wichtigste menschliche Merkmal, nämlich die Zweibeinigkeit hatte er bereits. Und das stellt jegliche Theorie zur Evolution des Menschen oder der Zweibeinigkeit nicht auf den Kopf. Aber es steuert in eine ganz andere Richtung. Die Zweibeinigkeit ist deutlich älter, als wir bislang glaubten. Sie hat sich wahrscheinlich in Europa entwickelt, und zwar bei einem Menschenaffen, der in den Bäumen lebte." Die Wissenschaft denkt von diesem Tag an neu. Wieso hat sich die Zweibeinigkeit entwickelt, waren die Ur-Schimpansen vielleicht auch zweibeinig? Ist die baumartige Lebensweise von Schimpansen eine moderne Entwicklung? Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder macht sich seine Gedanken. "Das eigentlich Faszinierende ist - und es wird auch die Aufgabe sein, dies so zu visualisieren - dass man sich jetzt zurückblendet, wie war das hier. Hier gibt's noch andere Knochen, die gefunden wurden, von Elefanten beispielsweise, von Seehunden hier im Allgäu, von allen möglichen Arten, von Pandabären. und wenn man das dann so überlegt, dann merkt man doch, dass Grenzen, die wir heute so manchmal fest haben, dass sie sich damals überhaupt nicht ergeben haben, dass Mensch und Tier gewandert sind. Und diese spannende Frage, 'was war einmal vor langer Zeit?', und vielleicht dann auch die Frage, 'was kann noch einmal werden?', lässt einen manchmal, finde ich, ein bisschen demütig werden." Udo lebte vor 11,6 Millionen Jahren im Allgäu. Somit ist er der älteste bekannte Affe, dessen Knochenbau eine aufrechte Gangart vermuten lässt.