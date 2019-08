Bilder aus Hongkong vom Freitagabend. In der chinesischen Sonderverwaltungszone haben Tausende Menschen Hand in Hand eine Kette rund um die Stadt gebildet. Nach Angaben der Organisatoren folgten rund 135.000 Teilnehmer einem Vorbild aus dem Jahr 1989. Damals hatten geschätzt zwei Millionen Menschen in den drei baltischen Staaten gegen die Sowjetunion protestiert. "Das ist nun 30 Jahre her und wir wollen es auf unsere Weise wiederholen, hier in Hongkong", so dieser Demonstrant am Freitag. "Wir kämpfen für mehr Demokratie und auch für die Freiheit Hongkongs." Auch am Samstagmorgen setzten Tausende ihre Proteste gegen die zunehmende Einflussnahme Chinas fort. Die Behörden schlossen vier U-Bahn-Stationen, um die Demonstration in einem Industriegebiet zu erschweren. Die Menschen ließen sich davon jedoch nicht abhalten. Das erste Mal seit zehn Tagen setzten Polizisten mit Tränengas ein. Zuvor hatte die Stadtregierung einen Gerichtsbeschluss erwirkt, der Proteste am Flughafen untersagte. Wegen der Belagerung des Hauptterminals durch Tausende Demonstranten hatte das Drehkreuz vergangene Woche zeitweise den Betrieb einstellen müssen. Rund tausend Flüge wurden abgesagt. In der ehemaligen britischen Kronkolonie Hongkong demonstrieren seit Wochen Hunderttausende Menschen. Sie fürchten eine Beschneidung ihrer Rechte durch China und werfen Regierungschefin Carrie Lam eine zu große Nähe zur kommunistischen Regierung in Peking vor. Hongkong ist seit 1997 chinesische Sonderverwaltungszone, deren Einwohner größere persönliche Freiheiten genießen als in der Volksrepublik - so auch Rede- und Pressefreiheit.