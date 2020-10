Eine Menschenkette mit einigen hundert Teilnehmern hat am Samstag am Bundesverkehrsministerium in Berlin für eine Verkehrswende demonstriert. Unter dem Motto "Wald statt Asphalt" hatten die Klimaschützer von "Fridays for Future" zu der Aktion aufgerufen. Ihr Sprecher Riva Morel: "Wir können nicht weiter Tausende Milliarden in fossile Verkehrsinfrastruktur wie zum Beispiel Autoindustrie geben. Wir müssen jetzt das Geld an die Beschäftigten geben, zum Beispiel von ÖPNV. Das heißt, die Gelder fließen in die falsche Richtung", sagte FFF-Sprecher Riva Morel. Es sei an der Zeit, nicht mehr so fossil, sondern zukunftsträchtig zu handeln, so Morel. Laut einer Studie von Greenpeace zur Verkehrswende in Deutschland stammen 17,8 Prozent der deutschen Treibhausgasemissionen aus dem Verkehrssektor. Laut der Organisation müssen in Zukunft viele Wohnquartiere in Innenstädten autofrei und die Straßen wieder zu einem Aufenthaltsort für die Menschen werden. Laut der Studie, habe das Angebot öffentlicher Verkehrsmittel, Car- und Ridesharing sowie für Rad- und Fußverkehr das Potenzial, dass ein großer Teil der Menschen in Deutschland auf einen eigenen Pkw verzichten oder ihn seltener nutzen würde.

