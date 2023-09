In Sakes, dem Heimatort Mahsa Aminis, herrschten bereits vor dem ersten Todestag der jungen Frau erhöhte Sicherheitsvorkehrungen. Das gelte auch für andere Orte in dem überwiegend kurdischen Gebiet im Westen des Irans, teilten Menschenrechtsgruppen mit. In den sozialen Medien hieß es zudem, rund um das Haus der Familie Amini in Sakes seien Sicherheitskräfte positioniert worden.