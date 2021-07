US-Star-Turnerin Simone Biles hat ihren Start im olympischen Mehrkampf-Finale der Kunstturnerinnen bei den Sommerspielen in Tokio angesagt. Der US-Verband gab am Mittwoch medizinische Gründe dafür an. Biles wolle den Fokus auf ihre mentale Gesundheit legen, hieß es. Am Dienstag war die viermalige Goldgewinnerin von Rio de Janeiro nach dem ersten von vier Durchgängen aus dem Team-Wettbewerb ausgestiegen. Das US-Team mit Sunisa Lee, Jordan Chiles und Grace McCallum belegte ohne sie Rang zwei hinter Russland und vor Großbritannien. Der Verband schrieb, man wolle schauen und abwarten, inwieweit Biles an den weiteren Wettbewerben teilnehmen könne. Simone werde täglich bewertet, um herauszufinden, ob sie an den Einzel-Finals in der kommenden Woche teilnehmen könne und wolle. Körperlich sei Biles laut eigener Aussage in guter Form. Die 24-Jährige ist eine der populärsten Teilnehmerinnen der Spiele in Tokio. Für gleich sechs Wettbewerbe war die aus Ohio stammende Athletin entweder allein oder mit ihrem Team qualifiziert. In allen hatte sie gute Aussichten auf den Sieg. Der Druck war dadurch groß. Mark Adams, Sprecher des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), sagte man habe »großen Respekt« vor der Entscheidung der Athletin und unterstütze diese. IOC-Präsident Thomas Bach habe am Dienstag vor der Medaillenzeremonie der Team-Wettkämpfe laut Beobachtern ausführlich mit Biles gesprochen.

Mehr