Achtung, hier kommt die Konkurrenz! Mercedes-Benz hat am Donnerstag die mit Strom betriebene Ausgabe ihres Flaggschiffs, der S-Klasse vorgestellt - und hat damit dem Elektroauto-Marktführer Tesla aus den USA den Kampf angesagt. Die Elektro-S-Klasse soll ab August in Europa und den Vereinigten Staaten auf den Markt kommen, in China im kommenden Januar. Was der Wagen kosten soll, ließ Mercedes-Benz zunächst offen. Die S-Klasse soll eine Reichweite von bist zu 770 Kilometern haben, spätestens dann müsse der Wagen neu geladen werden, so der schwäbische Autobauer. Elektro- und Hybrid-Autos machten in der Europäischen Union im vergangenen Jahr mehr als zehn Prozent aller Verkäufe aus.

