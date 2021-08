(HINWEIS: DIESER BEITRAG WIRD OHNE SPRECHERTEXT GESENDET.) O-Ton von Angela Merkel (CDU), Bundeskanzlerin: "Wir kennen noch nicht alle Einzelheiten, aber die Terroristen haben auf Menschen gezielt, die vor dem Flughafen-Toren gewartet haben und auf ihre Ausreise hoffen. Sie wollen Sicherheit und Freiheit für sich und deshalb ist dies ein absolut niederträchtiger Anschlag in einer sehr, sehr angespannten Situation. Ich denke in diesen Minuten natürlich an die Opfer und ihre Angehörigen. Ich hoffe, dass die nötige medizinische Hilfe schnell gegeben werden kann und wir wissen oder hören, dass es offenbar auch US-Soldaten getroffen hat. Und ich will in diesem Zusammenhang nochmal sagen, in welch herausragender Weise die Soldaten der Vereinigten Staaten von Amerika mit den Nationen, die dort ihre Bürgerinnen und Bürger und bedrohte afghanische Bürger in Sicherheit bringen, zusammenarbeiten. Wir sehen also an diesen Ereignissen des heutigen Nachmittags, dass das Risiko immens ist und dass es eine sehr, sehr große Drucksituation ist, mit der Menschen außer Landes gebracht werden und die Luftbrücke arbeiten kann. Wir wissen, dass das Zeitfenster sich schließt und es konnten Zehntausende Menschen in Sicherheit gebracht werden. Aber ich will heute noch einmal bekräftigen: diejenigen, die mit der Luftbrücke nicht mehr in Sicherheit gebracht werden können, werden wir nicht vergessen, sondern wir werden uns weiter um ihre Ausreise bemühen. Dazu finden ja auch Gespräche seitens des Auswärtigen Amtes, insbesondere auch von Herrn Potzel, mit den Taliban statt. Und es wird auch international koordiniert werden, wie wir da weiter vorgehen."

