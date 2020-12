"Ich will nur sagen, wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und es anschließend das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben und das sollten wir nicht tun." Bundeskanzlerin Angela Merkel hat für einen harten Lockdown nach Weihnachten plädiert und sich für drastische Kontakteinschränkungen schon in den zwei Wochen bis zum 24. Dezember ausgesprochen. Merkel pochte am Mittwoch im Bundestag in der Generaldebatte auf eine gemeinsame Vereinbarung von Bund und Ländern. "Wir haben Regelungen getroffen, dass Weinachten, Familienfeste möglich sein sollen, aber ich appelliere an jeden hier, vorsichtig zu sein. Und ich sage es noch mal, ich habe es schon öffentlich gesagt und ich sage es hier noch mal: Hier halte die Öffnung von Hotels für die Verwandten über Weihnachten für falsch, weil sie wieder Anreize schafft, die vielleicht nicht notwendig sind, aber das ist etwas, das wir nicht mehr überwinden werden. Ich halte es auch für richtig, die Schulen in dieser Zeit entweder durch Verlängerung der Ferien zu schließen bis zum 10. Januar oder aber Digitalunterricht zu machen oder was auch immer. Das ist egal. Wir brauchen aber Kontaktreduzierungen. Und ich sage ihnen, was mir Sorgen macht, und darüber sollten wir sehr schnell sprechen, ist die Entwicklung im Augenblick." Merkel kam auch auf die in Aussicht stehenden Impfungen gegen Covid-19 zu sprechen. "Ich will an dieser Stelle allerdings sagen, wir sollten hier sehr realistisch an die Dinge herangehen. Wir werden im ersten Quartal 2021 und das ist noch mal das Winterquartal, noch nicht so viele Impfungen durchführen können, dass wir eine signifikante Veränderung in der Bevölkerung sehen werden." Nach Informationen aus Länderkreisen gibt es aber noch keine Verständigung unter den 16 Ministerpräsidenten für einen gemeinsamen Weg, auch weil die Infektionszahlen im Norden und Süden sowie Südosten Deutschlands weiter sehr unterschiedlich ausfallen.

Mehr