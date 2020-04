HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-TÖNE VON ANGELA MERKEL (CDU), BUNDESKANZLERIN: "Wird unser Gesundheitssystem überfordert oder nicht, denn der Gesundheitsschutz steht an oberster Stelle. Aber an den Tagen sehen wir ja zum Beispiel, das sagen uns die Leute, die sich auf den Reproduktionsfaktor verlassen, genauso, oder auf die neue Fallzahl, da sehen wir, dass wir einen Schritt vorangekommen sind. Aber es ist immer noch nicht so, dass man sagen könnte, wir können jetzt in irgendeiner Weise Entwarnung geben, sondern es ist nicht der Tag, an dem wir bereits Aussagen treffen können. Das sagt uns auch kein Virologe. Das heißt, wir haben jetzt erst einmal bis zum einschließlich 19. April unsere Maßnahmen getroffen. Daran wird sich auch nichts ändern." "Sie wissen, dass morgen die Eurogruppe tagt oder besser gesagt mit einer Videokonferenz zusammentritt. Und wir haben ja als Europäischer Rat in der vergangenen Woche der Eurogruppe den Auftrag gegeben, Vorschläge vorzulegen, wie wir der Krise begegnen können. Ich will hier an dieser Stelle sagen, dass aus meiner Sicht Europa, die Europäische Union, vor der größten Bewährungsprobe seit Ihrer Gründung steht. Unbenommen, wir haben eine große Herausforderung für die Gesundheit unserer Bevölkerung. Alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, wenn auch in abgestufter Weise, so sind alle betroffen, es ist ein symmetrischer Schock, wie man das etwas technisch bezeichnet. Das heißt, alle sind davon gleichermaßen betroffen." "Zu der Tatsache, dass wir auch nationale bzw. mit Europa abgestimmte Wege gehen wollen, wenn es um Schutzausrüstung, persönliche Schutzausrüstung geht, hier insbesondere auch die Produktion von Masken. Ich glaube, bei aller Tatsache, dass dieser Markt jetzt im Augenblick in Asien angesiedelt ist, ist es doch auch wichtig, dass wir als eine Erfahrung aus dieser Pandemie lernen, dass wir hier auch eine gewisse Souveränität brauchen oder zumindest eine Säule der eigenen Fertigung. Das kann in Deutschland sein. Wir werden es aber auch europaweit versuchen, abzustimmen."