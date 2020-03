Kanzlerin Angela Merkel hat vor einer Debatte über eine Lockerung der Ausgehbeschränkungen gewarnt. Es sei noch nicht der Zeitpunkt gekommen, um über eine Lockerung zu sprechen, sagt Merkel nach der EU-Videoschalte. Sie müsse die Bevölkerung um Geduld bitten. Es werde sich erst in einigen Tagen zeigen, ob die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus überhaupt Wirkung zeigten. Es müsse daran gearbeitet werden, dass das Gesundheitssystem nicht durch eine zu hohe Zahl an Infizierten überfordert werde. Die Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie sind nach ihrer Einschätzung größer als die der internationalen Finanzkrise 2008. Für Deutschland sei der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) das Hauptinstrument, um anderen europäischen Ländern in der Coronavirus-Krise zu helfen. Die Kanzlerin arbeitet weiterhin von ihrer häuslichen Quarantäne aus. Auch ein zweiter Corona-Test bei Merkel war negativ ausgefallen.