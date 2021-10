(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstag in Rom: "Wir haben eben begonnen mit der italienischen G20-Präsidentschaft und den verschiedenen Initiativen. Ich begrüße sehr, dass Mario Draghi eingeladen hat zu einem Afghanistan Gipfel im Rahmen der G20, obwohl der reguläre G20 Gipfel ja erst etwas später stattfindet." // "Also, zwischen meinen Aussagen über den Recovery Fund und denen von Olaf Scholz im Blick auf den Hamilton-Moment, gibt es schon einen deutlichen Unterschied. Auf den Hamilton Moment befragt, wann der dann in Europa in Kraft treten soll, ist die Antwort noch nicht gegeben. Ich bin ja aber auch nicht die Sprecherin von Olaf Scholz. Er wird Gelegenheit haben, in der neuen Koalitionsvereinbarung vielleicht, wenn die Verhandlungen zum Erfolg führen, sich dazu zu äußern. // "Meine Liebe zu Italien, werde ich sicherlich in ganz anderer Form noch leben können. So hoffe ich zumindest, wenn ich nicht mehr Bundeskanzlerin bin. Aber nur einen Tag Aufenthalt in Rom sagt mir schon, dass man hier eigentlich mehr als ein Leben verbringen müsste, um alles zu erfassen, was hier an Weltgeschichte zu besichtigen ist. Und insofern werde ich sicherlich nach Italien zurückkehren, wenn auch in anderer Art und Weise."

Mehr