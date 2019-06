HINWEIS: Dieser Beitrag enthält keinen Sprechertext O-Ton Bundeskanzlerin Angela-Merkel: "Ich möchte meinen Respekt ausdrücken, für die Entscheidung von Andrea Nahles, ich habe viele Jahre mit ihr zusammengearbeitet, sowohl als Bundesministerin für Arbeit und Soziales, als dann auch als Partei- und Fraktionsvorsitzende, ich habe das immer vertrauensvoll getan, und es war immer absolut zuverlässig, was wir miteinander besprochen haben. Sie ist Sozialdemokratin mit Herzblut, das kann man sagen. Aber ich finde, sie ist auch ein feiner Charakter. Natürlich habe ich auch Respekt vor den Entscheidungen, die jetzt die Sozialdemokratische Partei treffen muss, bezüglich der Nachfolge von Andrea Nahles. Ungeachtet dessen, will ich aber für die Regierung sagen, wir werden die Regierungsarbeit fortsetzen, mit aller Ernsthaftigkeit, und vor allem auch mit großem Verantwortungsbewusstsein. Denn die Themen, die wir zu lösen haben, liegen auf dem Tisch. Sowohl hier in der Bundesrepublick Deutschland, hier bei uns zuhause, als auch in Europa, als auch, natürlich, wenn ich an die Situation in der Welt denke. Und in diesem Geiste werden wir weiterarbeiten. Herzlichen Dank."