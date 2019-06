Mit Blick auf das neue Führungstrio an der SPD-Spitze sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Montagnachmittag: "Ich kenne alle drei Personen, die haben den Koalitionsvertrag mit verhandelt, ich habe nicht den Eindruck, dass daraus ein Signal der Instabilität einhergeht, sondern dass ist natürlich ein Findungsprozess, jetzt in einer neuen Situation für die SPD. In einer Koalition tut man gut daran, die Dinge zu akzeptieren, wie sie dort stattfinden. Ich bin mit Olaf Scholz im Gespräch, ich sehe also zur Zeit nur, dass die SPD bestimmte Entscheidungen, von denen ich nicht sage, dass sie uns daran hindern zu areiten." Am Rande der Fraktionsvorsitzendenkonferenz in Weimar sagte Merkel, man fühle sich der Arbeit in der Koalition verpflichtet und wolle die vereinbarten Dinge umsetzen. Merkel verwies auf die anstehenden Bundestagsabstimmungen über das Fachkräfteeinwanderungsgesetz und das Gesetz zu einer erleichterten Abschiebung.