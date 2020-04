Die Bundesbürger sollen auf Reisen und Besuche von Verwandten über die Osterfeiertage angesichts der Coronavirus-Krise verzichten. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder verständigten sich darauf, die bestehenden Ausgangsbeschränkungen bis nach den Feiertagen zu verlängern. Das sagte die Kanzlerin in einer Telefon-Pressekonferenz. "Wir müssen feststellen, dass alle Bundesländer einheitlich, wenn nicht schon geschehen, so doch in den nächsten Tagen wird es geschehen, die Kontakt-Beschränkungen und -Kontaktverbote bis zum 19., einschließlich 19.4., verlängern oder verlängert haben. Und damit haben wir ein bundeseinheitliches Vorgehen. Die Regierungschefs der Länder konnten berichten, dass die Kontakt-Beschränkungen im Großen und Ganzen recht gut eingehalten werden. Ich möchte deshalb ein Dank an die Bürgerinnen und Bürger sagen, dass sie diese doch sehr erschwerten Bedingungen annehmen, um anderen Menschen zu helfen, um Leben in Deutschland zu retten und unser Gesundheitssystem vor einer Überforderung zu bewahren. Die Situation ist so, dass wir zwar leichte Wirkungen der Maßnahmen sehen, aber weit davon entfernt sind, sagen zu können, dass wir an diesen Kontakt-Beschränkungen etwas ändern können." Für eine Lockerung der bestehenden Auflagen sei es "bei weitem zu früh". Nach Ostern werde die Lage dann neu bewertet.