Deutschland muss nach Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel wichtiger Standort der Autoproduktion bleiben. Es gehe bei der Transformation zu einer klimaneutralen Mobilität darum, dass Arbeitsplätze in Deutschland erhalten bleiben, sagte Merkel am Dienstag bei der Eröffnung der 69. Automesse IAA, diesmal in München. Dafür müsse die deutsche Automobilindustrie ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit sichern. Deshalb sei ein abgestimmtes Vorgehen der EU wichtig, fügte Merkel mit Blick auf Debatten zur Umsetzung der EU-Klimaschutzziele hinzu. O-Ton: "150 Milliarden Euro Investitionen bis 2025 in E-Mobilität, Digitalisierung, neue Antriebe das bedeutet riesige Anstrengungen der deutschen Automobilindustrie. Das zeigt aber auch, dass die Autoindustrie nicht per se Teil des Klimaprobleme ist, sondern eben vor allen Dingen auch ein zentraler Teil der Lösung, eben der Chancen, die wir wahrnehmen." Angesichts der Wandlungsfähigkeit der deutschen Automobilindustrie in den letzten Jahren sei sie zuversichtlich, dass die klimafreundliche Transformation der Branche in Deutschland gelingen werde.

