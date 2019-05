(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), am Dienstag in Berlin bei ihrem Besuch bei der Generationsbrücke Deutschland: "Und es berührt mich sehr, wenn mir erzählt wird, dass ein Altenheimbewohner zunächst nicht bei den Aktivitäten der Generationsbrücke mitmachen wollte. Das kann man auch verstehen, dass man sagt, na ja, die eigenen Enkel nicht da, da kommen jetzt plötzlich Kinder, wer weiß, was passiert? Dann aber seine Meinung ändert, als der junge Pate direkt zu ihm ins Zimmer gekommen war und beide offensichtlich dann doch schnell einen Draht zueinander gefunden haben. [...] Wir reden oft über Globalisierung, Digitalisierung, über eine unruhige politische Weltlage, über Probleme unserer Demokratie. Aber, was kann mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken - und zwar im Kleinen wie im Großen - als Begegnung zwischen Menschen. Wenn Familien, Nachbarn, Menschen in Vereinen, Unternehmen und Verbänden, ihr Handeln darauf ausrichten, die gemeinsamen Ziele unserer Gesellschaft zu fördern. Und wir uns eben nicht durch Falschinformation, Hass und fehlenden Dialog spalten lassen. Dann - davon bin ich überzeugt - wird unser Land stark bleiben. Dazu müssen wir bereit sein. Wir müssen bereit sein, dem anderen zuzuhören. Wir müssen bereit sein, auch ein Stück weit Hemmungen zu überwinden und Brücken zu bauen, wo Brücken noch nicht da sind. Wir brauchen gute Ideen, um sie in die Tat umzusetzen und manchmal auch professionelle Unterstützung."