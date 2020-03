HINWEIS: DIESER BEITRAG ENTHÄLT KEINEN SPRECHERTEXT O-TON BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL: "Heute, am Sonntag stellen wir überall in Deutschland fest: Unsere Städte, unser Verkehr, unser wirtschaftliches und privates Leben sehen vollkommen anders aus als noch vor einer Woche. Die überwältigende Mehrheit der Menschen hat verstanden, dass es jetzt auf jeden und jede ankommt. Dass sich so viele an diese Verhaltensregeln halten, das berührt mich sehr. So zeigen wir Fürsorge für ältere und erkrankte Menschen, denn denen würde das Virus am gefährlichsten. Kurz gesagt: So retten wir Leben. Jeder soll wissen alle staatlichen Ebenen in Deutschland, der Bund, die Länder und die Kommunen, arbeiten an einem großen, ja lebenswichtigen Ziel, Zeit zu gewinnen., im Kampf gegen das Virus. Erstens: Die Bürgerinnen und Bürger werden angehalten, die Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstandes auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. Zweitens: In der Öffentlichkeit ist, wo immer möglich, zu anderen als den eben genannten Personen ein Mindestabstand von mindestens 1,5 Meter besser noch zwei Meter einzuhalten. Drittens: Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine mit einer weiteren, noch im Haushalt lebenden Person, also einer weiteren im Haushalt lebenden Person, oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstand gestattet. Viertens: der Weg zur Arbeit, zur Not-Betreuung, Einkäufe, Arztbesuche, Teilnahme an Sitzungen, erforderlichen Terminen und Prüfungen, Hilfe für andere, individueller Sport und Bewegung an der frischen Luft sowie andere notwendige Tätigkeiten bleiben selbstverständlich weiter möglich. Fünftens: Gruppen, feiernde Menschen auf öffentlichen Plätzen, in Wohnungen sowie privaten Einrichtungen sind angesichts der ernsten Lage in unserem Land inakzeptabel. Verstöße gegen die Kontakt-Beschränkung sollen von Ordnungsbehörden und der Polizei überwacht und bei Zuwiderhandlungen sanktioniert werden. Sechstens: Gastronomiebetriebe werden geschlossen. Davon ausgenommen ist die Lieferung und Abholung mitnahmefähiger Speisen für den Verzehr zu Hause. Siebtens: Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege wie Friseure, Kosmetikstudios, Massage-Praxen, Tattoo-Studio und ähnliche Betriebe werden geschlossen, weil sie in diesem Bereich eine körperliche Nähe haben, die ja unabdingbar für die Berufsausübung ist und deshalb nicht zu den Leitlinien, die wir uns gegeben haben, passen. Medizinisch notwendige Behandlungen bleiben weiter möglich. Achtens: In allen Betrieben und insbesondere solchen mit Publikumsverkehr ist es wichtig, die Hygienevorschriften einzuhalten und wirksame Schutzmaßnahmen für Mitarbeiter und Besucher umzusetzen. Und diese Maßnahmen sollen eine Geltungsdauer von mindestens zwei Wochen haben."