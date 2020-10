HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Angela Merkel (CDU), Bundeskanzlerin: "Es ist ja bekannt, dass wir unsererseits vonseiten der Europäischen Union sehr viel dafür tun wollen, dass wir zu einer solchen Einigung kommen. Wir haben jetzt einen gewissen Rückschlag erlebt in Form des Bruchs der Abmachungen, die wir im Blick auf Nordirland getroffen hatten. Das ist bitter, muss ich ganz einfach sagen. Die Kommissionspräsident Ursula von der Leyen hat darüber auch berichtet. Aber gleichzeitig kommen die anderen Verhandlungen jetzt in eine entscheidende Phase. Und es wird sich jetzt in den nächsten Tagen herausstellen, ob wir da vorankommen oder nicht. Wir gehen da konstruktiv heran. Vieles wird dadurch bestimmt, was Großbritannien möchte und was Großbritannien nicht möchte. Das ist die freie Entscheidung von Großbritannien. Aber solange verhandelt wird, bin ich optimistisch. Aber kann auch kein Durchbruch selbstverständlich verkünden. Es wird sich entscheiden in den nächsten Tagen."

