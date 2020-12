Deutschland bereitet sich auf den Beginn der Impfungen gegen Covid-19 vor. Auf dem Gelände der Messe Frankfurt etwa ist ein Impfzentrum entstanden, dass nun auf die ersten Patienten wartet. 4000 Menschen können hier jeden Tag gespritzt werden. Ab dem 27. Dezember soll es losgehen, sofern alle Genehmigungen vorliegen, hieß es von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Er traf sich am Donnerstag in einer digitalen Konferenz mit den Biontech-Gründern und der Kanzlerin getroffen. Die sagte, sie sei stolz, dass Deutschland solche Forscher habe. "Und wenn wir sehen wie viele Menschen im Augenblick auch an Corona sterben, dann weiß man, wieviel Leben das retten kann und deswegen freuen wir uns natürlich auch in Deutschland schon auf den Tag, an dem das Impfen beginnen kann." Auch die beiden Biontech-Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci äußerten sich, zugeschaltet aus Mainz: "Herr Sahin hat aus einer Publikation in der Fälle in Wuhan beschrieben wurden, geschlussfolgert, was wir alles erst später realisiert haben und wahrnehmen konnten, dass eine Pandemie anstehen könnte mit hoher Wahrscheinlichkeit und hat uns alle alarmiert und bewogen, dass wir diesen Pivot machen von Krebstherapie in dieses Programm hinein." "Nun stehen wir vor einer sehr spannenden Zeit. Dass wir nämlich demnächst, wenn wir die Genehmigung von der europäischen Zulassungsbehörde bekommen, unseren Impfstoff ausliefern können, wenn möglich noch dieses Jahr. Unsere Mitarbeiter werden über Weihnachten arbeiten, dass das möglich ist, dass in jedem Land der Impfstoff ankommt und dass jedes Land anfangen kann jene zu impfen, die prioritär Hilfe benötigen." Zuerst sollen laut Ressortchef Spahn vor allem jene über 80 geimpft werden, sowie die Mitarbeiter in Alten- und Pflegeheimen.

