HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU): "Es ist ganz klar geworden, dass alle gesagt haben, wir brauchen ein solches Konjunkturprogramm oder Recovery Plan genannt oder Recovery Fund. Ich will doch ganz deutlich sagen: Eine solche gemeinsame Antwort ist auch im deutschen Interesse. Denn auch uns wird es auf Dauer nur gut gehen, wenn es Europa gut geht. Wir sind durch Wertschöpfungsketten mit ganz Europa verbunden. Wir haben das jetzt gesehen, und wenn diese Wertschöpfungsketten einmal unterbrochen sind, dann haben wir alle miteinander große Schwierigkeiten. Es werden substanzielle Investitionen notwendig sein, und ich habe auch deutlich gemacht, dass es nicht nur darum gehen wird, einfach so weiterzumachen, wie wir das vor der Pandemie gemacht haben, sondern dass es ganz wesentlich auch darum gehen wird, in die Zukunft zu investieren. Was Ihr Schlagwort der Eurobonds anbelangt: Es geht nicht, dass die Schulden vergemeinschaftet werden, so wie ich es heute auch im Deutschen Bundestag gesagt habe. Das habe ich genauso auch in der Schalte jetzt in der Videokonferenz wiederholt. Das bedeutet für Deutschland natürlich auch, dass wir mit höheren Beiträgen für den nächsten Haushalt rechnen müssen, auch wenn wir das, als wir das geplant hatten, als wir die letzten Haushaltsverhandlungen geführt haben. Aber das ist richtig, und das ist gut so. Das ist eine Krise, die uns alle erwischt hat, aber von der die Staaten doch in ganz unterschiedlicher Weise betroffen sind."