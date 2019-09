(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Bundeskanzlerin Angela Merkel nach der Sitzung des Klimakabinetts auf einer Pressekonferenz in Berlin: "Wenn mich etwas beeindruckt, das sage ich jetzt mal als Naturwissenschaftlerin, dann ist das, wenn Greta Thunberg sagt: Unite behind the Science. Es ist nicht so, dass wir hier irgendetwas ideologisches machen, sondern wir machen etwas, wofür es so massive Evidenzen gibt, dass wir dagegen handeln müssen. Und wer diese Evidenzen, wer diese wissenschaftlichen Meinungen, ignoriert und sagt: Wir werden schon irgendwie durchkommen. Der handelt, glaube ich, nicht zukunftsgerecht und dass ist es, was uns geleitet hat." "Nun werden Sie fragen, was haben wir da die vielen Stunden getan, und die vielen Stunden schon vorher. Und da darf ich Ihnen sagen, dass das ein Beispiel für das ist, was Politik ist. Das unterscheidet Politik auch von Wissenschaft. Und auch von ungeduldigen jungen Menschen. Politik ist das, was möglich ist. Und die Möglichkeiten, die wir ausgelotet, mit unterschiedlichen Herkunft, mit unterschiedlichen Schwerpunkten in unserer Arbeit. Und für mich ist sehr wichtig, dass ich durch dieses Papier, was wir ihnen heute vorlegen: Erstens sieht, dass wir daran glauben, dass wir die Ziele erreichen können und dass wir dafür auch wirklich die Grundlagen gelegt haben. Und dass wir dafür eben auch die Mechanismen haben. Ich habe auf den Monitoringmechanismus hingewiesen. Aber wir haben auch einen zweiten Mechanismus eingesetzt. Am Anfang zugegebenermaßen sehr langsam, dann aber ansteigend. Das ist das Signal des Preises für CO2."