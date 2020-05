HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Angela Merkel (CDU), Bundeskanzlerin: "Wir leben immer noch am Anfang der Pandemie, wir haben keinen Impfstoff, wir haben kein Medikament bis jetzt, aber wir haben eine bessere Kontrolle gewonnen. Und dafür möchte ich noch mal den Bürgerinnen und Bürgern danken. Die sind es, die ganz wesentlich dafür gesorgt haben. Und die sind es auch, die ganz wesentlich es in der Hand haben, dass das auch weiter so bleibt. Denn wir sehen an einigen Ereignissen, sei es die Gaststätte in Leer, sei es der Gottesdienst der Baptisten, wie schnell es dann auch gehen kann, dass wieder Infektionsgeschehen ausbrechen. Und deshalb müssen wir sehr sorgsam und sehr achtsam sein. Ich finde, dass der Mindestabstand eine Verpflichtung ist, weil er ja auch eine Sicherheit für Menschen ist, die davon betroffen sind. Ich lebe ja nicht alleine. Das heißt, wenn es für mich ein Gebot ist, OK. Und dann halte ich mich an das Gebot nicht, ist ja immer auch eine Gefährdung eines anderen. Und die Rücksichtnahme, die gegenseitige und das allen Menschen in der Gesellschaft möglichst Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht wird, das ist mir schon sehr wichtig. Denn sonst kann es sehr schnell zu einer Situation kommen, dass die, die sagen wir mal, stärker sind, sich durchsetzen und die, die etwas schwächer sind, sich gar nicht mehr auf die Straße trauen. Wir müssen auch bei geringen Infektionszahlen, und das ist ja ein Glück, dass wir sie im Augenblick so haben, müssen wir immer wieder deutlich machen, damit ist die Pandemie nicht weg. Sie ist eingedämmt. Aber das Virus ist noch da. Und deshalb muss gerade in solchen Zeiten, wo wir uns doch viel mehr jetzt wieder erlauben können, das ist doch schön, dass es wieder Rückkehr in weiten Bereichen gibt, ins gesellschaftliche Leben, dass gerade da die Wachsamkeit zunehmen muss und nicht abnehmen muss, denn die Verfolgbarkeit von Kontakten wird natürlich auch immer schwieriger, je mehr Kontakte Menschen haben. Und insofern kann jeder nach wie vor und genauso wie am allerersten Tag dieser Pandemie seinen Beitrag dazu leisten, dass wir diesen Weg so fortsetzen können."