BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL: "Wie das auch bei der Spanischen Grippe der Fall war, muss man jetzt davon ausgehen, dass die zweite Welle härter ist, und sie fällt vor allem in eine schlechtere Jahreszeit, nämlich in die Wintermonate, das heißt sie wird uns noch den ganzen Winter beschäftigen. Auch, wenn wir jetzt positive Botschaften bezüglich der Entwicklung von Impfstoffen haben. So wird sich das in den Wintermonaten noch nicht in gravierendem Maße niederschlagen. Das heißt, da müssen wir unsere Vorsichtsmaßnahmen noch weiter einhalten. (SCHNITT) Natürlich, ist ganz wichtig auch für die Zukunft, wenn man einmal über diese pandemische Zeit hinausblickt, dass wir auch unsere Instrumente wieder nutzen, so wie sie gedacht waren. Wir haben jetzt gesehen, dass die Schuldenbremse flexibel genug ist, mit den Dingen auch umzugehen, aber sie ist eben weiterhein im Grundgesetz und muss auch Leitschnur für die zukünftigen Jahre bleiben."

Mehr