BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL (CDU) "Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich, hier in Cornwall zu sein und am G7-Treffen teilzunehmen, das von Boris Johnson, dem britischen Premierminister, organisiert wird, und es ist schon jetzt abzusehen, dass wir hier all die wichtigen Fragen besprechen, die zu besprechen sind. Das ist die Überwindung der Corona-Pandemie. Natürlich alle Fragen, die mit dem Impfen zusammenhängen. Und ich hoffe, dass wir hier sehr gute Ergebnisse erreichen, um zu zeigen: Wir denken nicht nur an uns, sondern wir denken auch an diejenigen, die noch keine Chance haben, geimpft zu werden, vor allen Dingen an die Länder Afrikas, aber auch andere. Zweitens geht es natürlich auch darum, wie wir die Weltwirtschaft wieder ankurbeln. Und ich freue mich natürlich, dass der amerikanische Präsident hier dabei ist. Joe Biden zum ersten Mal begegnen zu können, ist natürlich etwas Wichtiges, denn er präsentiert und repräsentiert das Bekenntnis zum Multilateralismus, das uns doch in den letzten Jahren gefehlt hat. Und deshalb werden wir hier ein starkes Wort für den Multilateralismus sagen und auch für den wertebasierten Multilateralismus, was dann natürlich auch zu einer Auseinandersetzung mit Russland, aber auch in einigen Aspekten mit China führen wird. Auf der anderen Seite brauchen wir alle in der Welt. Wir wollen zusammenarbeiten, gerade in den Bereichen des Klimaschutzes und der Biodiversität. Da werden wir niemals Lösungen ohne China erreichen. Wir werden also sehr viel zu tun haben. Wir werden andere Länder treffen, Japan, Australien, Südkorea, Südafrika, sehr wichtig. Und ich freue mich einfach auf die Diskussion und natürlich heute auch auf den Empfang von Prinz Charles und die Teilnahme der Queen. Also wichtige Beratungen in einem wunderschönen Umfeld. Und das wird uns zu guten Resultaten hoffentlich führen. Die Vorbereitungen deuten jedenfalls darauf hin. Herzlichen Dank."

