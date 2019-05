Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Besuch bei den Bundeswehrsoldaten im nordmalischen Gao. Eine wichtige Station auf ihrer Afrika-Reise. Sie dankte den rund 850 Soldaten für ihren schweren Einsatz für eine Stabilisierung des von islamistischen Extremismus bedrohten Landes. Der Einsatz ist für die Bundeswehr knapp hinter Afghanistan der zweitgrößte. Die Mission in Mali sei schwierig und gehöre zu den gefährlichsten Einsätzen der Bundeswehr weltweit, sagte Merkel. Der Einsatz fordere von den Soldaten sehr viel. Die deutschen Soldaten leisteten mit ihrer Aufklärungsarbeit einen erheblichen Beitrag zur dortigen UN-Mission. Zuvor hatte sie mit Studenten in Burkina Faso diskutiert. Dabei ging es unter anderem um den Bürgerkrieg in Libyen. Hier sei es wichtig, dass Europa sich einige müsse, wie es vorgeht, sagte Merkel. Deutschland fühle eine Mitverantwortung für die Lage in dem afrikanischen Staat. Aber auch ihre Meinung zum Thema "Frauenrechte" war bei den Studenten gefragt. "Und wir brauchen Rollenmodelle für Frauen. Frauen müssen sehen, dass es Physikerinnen gibt und das es Politikerinnen gibt. Und das auch in den klassischen Männerberufen vielleicht Frauen ihren Mann stehen, wie man sagt. Wenn man das aber erreichen will, dann müssen auch die Männer umdenken. Und das bedeutete, dass die Männer mehr Aufgaben in der Familie übernehmen. Man kann nicht erwarten, dass die Frauen wunderbar erfolgreich im Beruf sind, gleichzeitig noch viele Kinder großziehen und sich um die Enkelkinder kümmern. Und die Männer nehmen nicht an dieser Familienarbeit teil." Noch am Donnerstagabend landete Merkel in Niamey, der Hauptstadt von Niger. Dort war unter anderem ein Treffen mit dem nigrischen Präsidenten Mahamadou Issoufou geplant.