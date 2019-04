Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Dienstag an der offiziellen Eröffnung des Offshore-Windparks Arkona in Sassnitz auf Rügen teilgenommen und dort den Koalitionspartner SPD aufgefordert, die steuerliche Absetzbarkeit bei der energetischen Gebäudesanierung zu ermöglichen: "Und ich muss sagen: Dass es uns in nunmehr acht bis zehn Jahren nicht gelungen ist, ein Instrument, das alle toll finden, von Handwerkern bis zu den Umweltverbänden, von den Ländern bis zum Bund, eine steuerliche Förderung der Gebäudesanierung zu erreichen, spricht auch nicht gerade für die Handlungsfähigkeit. Und ich guck Frau Schwesig mal ganz scharf an. Letztlich haben wir mehr Mehrwertsteuereinnahmen, alle: Kommunen, Länder und Bund, wenn wir diese steuerliche Förderung machen würden, durch die Intensivierung der Bautätigkeit. Vielleicht kriegen wir das doch noch hin." In der großen Koalition dringt vor allem die Union auf die steuerliche Absetzbarkeit, die die SPD angesichts anderer Projekte nicht für prioritär hält. Der Gebäudesektor sei "der schlafende Riese" in der Debatte um eine Minderung des Ausstoßes von Treibhausgasen, betonte die Kanzlerin. Die Union warnt, dass ohne die steuerliche Absetzbarkeit die CO2-Minderungsziele im Gebäudesektor bis 2030 nicht zu erreichen seien.