Bundeskanzlerin Angela Merkel will beim Aufbau einer Lade-Infrastruktur für Elektro-Autos mehr Tempo machen. Der Bund werde in den nächsten Jahren 3,5 Milliarden Euro in den Ausbau der öffentlichen Lade-Infrastruktur investieren, sagte Merkel am Montag beim Produktionsstart des VW-Elektromodells ID.3 im Werk in Zwickau. "Wir wissen heute, wir müssen etwa 50.000 öffentliche Punkte erst einmal sehr schnell schaffen, damit eine gewisse Verlässlichkeit eintritt. Und wir glauben, dass wir das politisch flankieren müssen, das aber genauso auch die Automobil- und die Energieindustrie dabei gefordert sind." Zur Koordinierung des Aufbaus der Lade-Infrastruktur kündigte Merkel eine nationale Leitstelle Elektromobilität an. Eine große Aufgabe werde auch die Entwicklung eines bundesweiten Bezahlsystems sein. Im VW-Werk Zwickau hat am Montag offiziell die Serienproduktion des Elektrofahrzeugs ID.3 begonnen. Es ist das erste volle Elektroauto das bei Volkswagen in Großserie produziert wird.