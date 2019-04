Hinweis: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU): "Ich habe mich entschieden, dass ich den Präsidenten einlade. Der Präsident, mit dem stehe ich in einem permanenten Kontakt. Wir haben uns auf der Sicherheitskonferenz gesehen, wir sehen uns an verschiedenen Stellen und pflegen den sehr ständigen Austausch. Und das auch in Zeiten, in denen in der Tat auch Wahlen anstehen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir im Gespräch bleiben. Wir haben heute noch einmal darüber gesprochen wie wir die Beziehungen der Ukraine nicht nur bilateral weiterentwickeln können, sondern natürlich auch mit der Europäischen Union. Durch das Assoziierungsabkommen haben wir hier viel erreicht. Ich glaube es war auch ein wichtiges Signal und ist ein wichtiges Signal, dass die Europäische Union gemeinsam durch Sanktionen gezeigt hat, was wir von der Annexion der Krim aber auch von der Besetzung der Gebiete um Donezk und Luhansk halten. Das Assoziierungsabkommen hat der Ukraine große Möglichkeiten eröffnet. Und wenn man sich mal den wirtschaftlichen Transformationsprozess der letzten Jahre anschaut, wenn man sich anschaut, wie die Finanzsituation war vor einigen Jahren und welche Stabilität und welches Vertrauen die Ukraine jetzt wieder aufgebaut hat, auch auf den internationalen Finanzmärkten, dann ist das gewaltig. Allerdings, auch das muss man sagen, hat das ukrainische Volk dafür auch durchaus Opfer gebracht. Denn der Übergang zur Marktwirtschaft, auch zu nicht subventionierten Preisen, ist eine harte Belastung auch für viele Bürgerinnen und Bürger in der Ukraine. Und der Mut, den die Ukraine hier gezeigt hat, den möchte ich ausdrücklich anerkennen.