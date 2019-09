Am Donnerstag waren 55 Jungforscher im Berliner Kanzleramt zu Gast. Anlässlich der Preisverleihung des Bundeswettbewerbs "Jugend forscht" empfing Bundeskanzlerin Angela Merkel möglicherweise die nächste Generation an Naturwissenschaftlern. Die Schülerinnen und Schüler forderte sie auf, weiterzumachen: "Denn wir haben Fachkräftemangel. In unserem, in diesen Bereichen oder im IT-Bereich zum Beispiel, konnten in diesem Jahr 59.000 Stellen nicht besetzt werden. Und deshalb möchte ich Sie ermutigen, jetzt nicht, nachdem Sie einen Preis bei 'Jugend forscht' gewonnen zu haben, alles beiseitezulegen, sondern auch ein Stück Ihre eigene Geschichte daraus zu machen und vielleicht eine Ausbildung in diesen Bereichen auch anzunehmen. Und ich darf Ihnen sagen, dass wir nicht nur riesige Aufgaben haben - Thema Klimaschutz, Thema Erhaltung der Artenvielfalt, Thema Einsparung von Energie und anderes - sondern, und all das werden wir nur mit Forschung und Innovation erreichen." Den Preis "für die originellste Arbeit", dotiert mit 3.000 Euro, gewann der 17-jährige Anton Fehnker zusammen mit seinem ein Jahr älteren Mitstreiter Simon Raschke. Der Schüler erklärte der studierten Physikerin Merkel seine Herangehensweise, um herauszufinden, auf welche Weise wellenartige Oberflächenmuster auf Straßen entstehen. Die Ergebnisse von Fehnker und Raschke zeigten, dass die Bildung der Muster chaotischen und komplexen Gesetzmäßigkeiten folge. Hierfür haben sie vermutlich nach dem Schulunterricht einige Extrastunden abgeleistet. "Jeder, der sich so was vornimmt - ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir ist es früher immer so gegangen als Naturwissenschaftlerin, dass man dann auch eine Durststrecke hat, nicht genau weiß, wie es geht, und plötzlich, ganz unerwartet, hat man dann eine Idee, was man ausprobieren könnte. Und das Gefühl, wenn es geklappt hat, ist natürlich großartig." Bundesweit hatten sich nach offiziellen Angaben mehr als 12.000 Interessenten angemeldet. Laut Merkel kann einen die rege Teilnahme für den Forschungsstandort Deutschland zuversichtlich stimmen. Jungforscher Fehnker zumindest gab an, demnächst in Göttingen sein Studium der Mathematik aufnehmen zu wollen.