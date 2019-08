Vor genau 30 Jahren wurde hier in Ungarn die Grenze in Richtung Österreich für eine gewisse Zeit geöffnet, und zahlreiche DDR-Bürger konnten durch den "Eisernen Vorhang" hindurch in die westliche Welt fliehen. Aus Anlass dieses Jubiläums weilte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Montag in Ungarn. Dort betonte sie offiziell die Dankbarkeit der deutschen Regierung gegenüber Ungarn. Sie traf sich mit Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orban. Merkel sagte: O-Ton: "Angesichts der großen Aufgaben; vor denen wir Europäer heute stehen; sollten wir uns genau auf diese Werte besinnen; die uns in Europa einen. Wir sollten uns stets bewusst sein, dass nationales wohl immer auch vom europäischen Gemeinwohl abhängt." Mit Blick auf die EU-Politik in Flüchtlingsfragen sagte Merkel: O-Ton: "Wir sind zum Beispiel einer Meinung, was die Rolle oder die Notwendigkeit eines gemeinsamen europäischen Grenzschutzes anbelangt - um das Schengen-Gebiet, also den Raum der Freizügigkeit, zu erhalten, müssen wir unsere Außengrenzen besser schützen. Und das gelingt am allerbesten dann, wenn man mit den Staaten in Afrika, in der Türkei, im Irak oder wo immer Flüchtlinge herkommen, natürlich auch im Gespräch ist und faire Abkommen mit ihnen findet, damit alle davon profitieren und die Menschen in ihrer Heimat bleiben können." Außerdem warnte Merkel vor zunehmenden Störungen des Welthandels. Die EU müsse sich dafür einsetzen, dass nicht die "protektionistischen Kräfte Oberhand gewinnen", sagte sie. Vielmehr müsse sich die tiefe Verflechtung des Welthandels auch darin zeigen, dass man sowohl mit den USA, aber auch mit China und anderen Regionen der Welt einen möglichst bruchlosen Handel haben könne. Die Bundesregierung sieht angesichts der Export-Orientierung der deutschen Wirtschaft Handelskonflikte als einen der Hauptgründe für die schwächelnde Konjunktur.