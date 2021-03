Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Unternehmen und Bundesländer aufgefordert, in der dritten Welle der Corona-Pandemie die eigenen Verpflichtungen konsequenter umzusetzen. Man könne in bestimmten Situationen nicht nichts machen, sagte Merkel in einer Regierungserklärung am Donnerstag im Bundestag angesichts deutlich steigender Corona-Neuinfektionen. "Und ich will an dieser Stelle einmal sagen: Wir sind ein föderaler Staat. Es ist keinem Oberbürgermeister und keinem Landrat verwehrt, das zu tun, was in Tübingen und Rostock getan wird. Alle können das machen und der Bund wird immer unterstützend tätig sein. Wir als Bund ermöglichen, Sie mit ihren Beschlüssen, ermöglichen, dass sich jeder Bürger mindestens einmal in der Woche testen lassen kann. Ich fordere und bitte alle Bürgerinnen und Bürger, dass in dieser augenblicklichen Situation auch zu tun." Merkel drohte der Wirtschaft mit Auflagen für ein zweimaliges Testen pro Woche für ihre Mitarbeiter, wenn nicht "an die 90 Prozent" der Betriebe die Selbstverpflichtung freiwillig umsetzten. Anfang April erwarte die Bundesregierung eine Aussage der Wirtschaft, wie viele Firmen die Tests für ihre Mitarbeiter in den Betrieben anböten, so die Bundeskanzlerin. Gleichzeitig versuchte Merkel Mut zu machen. Das Licht am Ende des Tunnels sei sichtbar. "Wir werden dieses Virus besiegen. Und deshalb bin ich ganz sicher, dass wir das schaffen werden. Und deshalb geht es jetzt darum, die Kraft zu bündeln und positiv nach vorne zu schauen. Auch wenn die Situation im Augenblick schwierig ist. Das ist das, was ich mir wünsche von jedem und jeder in diesem Land. Herzlichen Dank."

Mehr