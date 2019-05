Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte am Montag beim Besuch der sogenannten Junior-Uni in Wuppertal offenbar viel Spaß. Die studierte Physikerin trank aus dem Reagenzglas und beschäftigte sich mit der Frage, wie man mit einem Fön Tischtennisbälle möglichst lange in der Luft halten kann. Und was eine schiefe Ebene ist, musste man ihr natürlich nicht lange erklären. Beim Bürgerdialog - ebenfalls in Wuppertal - wurde es dann schon ein bisschen ernsthafter und grundsätzlicher. Die Klimaschutzziele der Bundesregierung müssten unbedingt erreicht werden, sagte Merkel. Die Proteste der überwiegend jungen Menscher in der "Fridays for Futur"-Bewegung finde sie gut und richtig: "Wir müssen noch mehr tun. Wir werden unsere Klimaschutzziele mit dem, was wir jetzt tun, für 2030 nicht erreichen. Und deshalb reden wir jetzt auch darum, mit welchen Mitteln können wir das am besten machen. Wir haben ja einen Zertifikatehandel im Industriebereich. Da läuft das, da gibt es eine Bepreisung für Kohlenstoff. Aber wir haben das nicht beim Verkehr, nicht bei den Wohnungen und nicht bei der Landwirtschaft. Und da müssen wir uns jetzt überlegen, wie gehen wir am besten vor. Und also es ist noch mehr zu tun, und die Kinder und Jugendlichen erinnern uns daran, dass wir da nicht schleppen dürfen, sondern dass das ihr Leben ist." Sie wolle dafür sorgen, dass das wirklich etwas werde mit dem Klimaschutz, sagte Merkel. Das sei ihre Aufgabe und werde es auch noch bis zum Ende der Legislaturperiode bleiben: "Ich glaube, dass dann einfach man so eine permanente Aufgabe auch wieder anderen überlassen sollte und nicht sozusagen so lange machen sollte, bis einen keiner mehr sehen kann. Das ist auch nicht gut. Und diese Aufgabe fordert auch ganzen Einsatz, aber ich mache sie, wie gesagt, gerne und bin ja auch bereit, bis zum Ende der Legislaturperiode das zu machen." In Wuppertal kam diese Aussage gut an.