Am Montag vor dem Kanzleramt in Berlin: Demonstranten unter anderem von "Greenpeace" protestieren für andere Preise vor allem bei den großen Lebensmitteldiscountern, von deren Eigentümern wiederum etliche ganz offiziell zu den reichsten Menschen in Deutschland zählen. Dirk Zimmermann von Greenpeace sagt dazu: O-Ton: Der Lebensmittelhandel hat uns über Jahre dahin erzogen, dass Ramschpreise für z.B. Fleisch anscheinend völlig okay sind. Das ist alles nicht der Fall. Wir brauchen faire Preise für die Erzeuger. Wir brauchen aber diese fairen Preise, realistische Preise auch für die Tiere, die in den anderen Ställen gehalten werden, für die Umwelt, für den Klimaschutz. All das bilden die Preise im Lebensmitteleinzelhandel im Moment nicht ab. Wir fordern, dass sich das radikal ändert." Doch die Bundesregierung scheint das anders zu sehen: Kanzlerin Angela Merkel von der CDU hat Forderungen nach staatlich festgesetzten Mindestpreisen für Lebensmittel zurückgewiesen. Sie sagte zu Beginn eines Treffens mit Vertretern der Handelsketten über niedrige Preise: O-Ton: "Insofern geht es auch hier nicht darum, irgendwelche staatlich verordneten Mindestpreise ihnen aufzuoktroyieren, wie ich manchmal gelesen habe, sondern es geht um faire Beziehungen zwischen den verschiedenen Akteuren." Nach dem Treffen kündigte Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner weitere Gesprächsrunden sowohl mit Handel als auch Vertretern der Landwirtschaft an. Beschlüsse wurden nicht gefasst. Hintergrund der Debatten sind Vorwürfe, dass Handelsketten wie Aldi, Lidl, Kaufland, Rewe oder Edeka zu großen Preisdruck ausübten, um ihre Umsätze und Gewinne zu steigern und dafür auch Käufer mit Billigangeboten zu locken. Dieser Druck werde über die Lebensmittelindustrie an die Bauern weitergegeben.