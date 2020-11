HINWEIS: Dieser Beitrag geht Ihnen ohne Sprechertext zu. O-TON BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL (CDU) "Ich gratuliere Joe Biden ganz herzlich zu seiner Wahl zum 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Joe Biden bringt die Erfahrung aus Jahrzehnten in der Innen- wie in der Außenpolitik mit. Er kennt Deutschland und Europa gut. Ich erinnere mich gerne an gute Begegnungen und Gespräche mit ihm. Ebenso herzlich gratuliere ich Kamala Harris, der künftigen Vizepräsidentin. Als erste Frau in diesem Amt und als Kind zweier Einwanderer ist sie für viele Menschen eine Inspiration, ein Beispiel für die Möglichkeiten Amerikas. Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen. [...] Wir Deutschen und wir Europäer wissen, dass wir in dieser Partnerschaft im 21. Jahrhundert mehr eigene Verantwortung übernehmen müssen. Amerika ist und bleibt unser wichtigster Verbündeter. Aber es erwartet von uns - und zurecht - stärkere, eigene Anstrengungen, um für unsere Sicherheit zu sorgen und für unsere Überzeugungen in der Welt einzutreten. Und wir Europäer haben uns ja längst auf diesen Weg gemacht. Es ist eine konfliktreiche Zeit, in der die Wählerinnen und Wähler Joe Biden und Kamala Harris große Verantwortung übertragen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und wünsche Ihnen Kraft, Erfolg und Gottes Segen. Ich danke Ihnen."

