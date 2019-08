Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Forderung des britischen Premierministers Boris Johnson zurückgewiesen, das EU-Austrittsabkommen erneut aufzuschnüren. Johnsons Vorbehalte gegen den sogenannten Backstop an der irisch-nordirischen Grenze seien nicht neu. An der Grenze könne man eine praktische Lösung finden, sagte Merkel am Dienstag in der isländischen Hauptstadt Reykjavik. "Ich sage immer, wenn man diese Lösung finden will in nächster Zeit, kann man sie auch in kurzer Zeit finden. Die Europäische Union ist dazu bereit. Aber dazu müssen wir das Austrittsabkommen nicht aufmachen, das ist eine Frage der zukünftigen Beziehungen. Und so glaube ich, werden wir sehr gemeinsam agieren. Und ansonsten wird Großbritannien für sich entscheiden, welchen Weg es geht. Von unserer Seite steht das Angebot gerade in Fragen der Ökonomie aber auch der Sicherheit, der Außenpolitik sehr eng zusammenzuarbeiten. Und das wird sich dann zeigen, welchen Weg Großbritannien einschlagen möchte." Bei ihrem Aufenthalt in Island traf die Kanzlerin die Regierungschefs von Island, Norwegen, Schweden, Dänemark und Finnland. Gemeinsam wollen die Staaten in Fragen der Klima- und Arktispolitik enger zusammenarbeiten. Auf der Pressekonferenz gaben sie dafür die Gründung einer Plattform bekannt. Der Auftritt beim UN-Klima-Gipfel in New York im September soll eng abgesprochen werden. Norwegens Ministerpräsidentin Erna Solberg kündigte an, dass die nordischen Länder dazu auch über neue Klimaschutzziele nachdächten, damit die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad begrenzt werden könne. "Die nordischen Staaten haben sehr viele Gemeinsamkeiten und ich bin froh, dass wir heute jemand Neuen hinzubekommen konnten, Angela. Wir haben uns stärker für eine Kooperation mit Deutschland eingesetzt und ich denke, dass eine zukünftige Zusammenarbeit sehr wichtig ist." Nötig sei auch eine Abstimmung etwa über den Schutz des Regenwaldes. Sowohl Deutschland als auch Norwegen hatten Mittel für den Erhalt des Amazonas-Waldes zurückgezogen, weil der brasilianischen Regierung eine verstärkte Abholzungs-Politik vorgeworfen wird.