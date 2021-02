Trotz der Lieferengpässe bei den Impfstoffen gegen das Coronavirus hält Bundeskanzlerin Angela Merkel an der Zusage fest, bis zum Ende des Sommers jedem Bürger ein Impfangebot machen zu können, Entsprechend äußerte sich Merkel in Berlin. Nachh stundenlangen Beratungen von Bund, Ländern, und Phamaindustrie. Um die Impfungen besser planen zu können, wollen Bund und Länder nun einen nationalen Impfplan aufstellen. Hierbei sei man auf die Informationen der Hersteller angewiesen, sagte Merkel: "Wir haben auch den Herstellern, glaube ich sehr klar gemacht, dass jede Woche mehr, die sie uns etwas voraussagen können, gut ist. Aber sie haben uns auch wiederum verdeutlicht, das finde ich auch verständlich, dass sie nicht mehr zusagen können, als für sie redlich ist. Und ich finde, das Thema Transparenz aber auch das Thema Redlichkeit: Was können wir versprechen, was können wir nicht versprechen in einem solchen Prozess, ist ganz wichtig." Bayerns Ministerpräsident Markus Söder appellierte an die Geduld der Bevölkerung. Das kommende halbe Jahr werde noch einmal eine echte Herausforderung: "Was auch klar ist: Im ersten Quartal wird es nicht mehr beim Impfstoff. Das steht fest. Da wird also nicht ein Mehr an Impfstoff kommen. Danach, für die weiteren Quartale ist es so, dass der Impfstoff ausreichen dürfte. Und zwar weit ausreichen dürfe. Fakt ist dann nur noch die Frage der Zeitachsen, die wir dann haben." Sollten genug Impfdosen vorhanden sein, sollen sich die Bürger nicht nur in den Impfzentren, sondern auch bei ihren Hausärzten impfen lassen können. Sonderrechte für Geimpfte könne es vorerst nicht geben sagte Merkel: "Bis jetzt ist noch nicht nachgewiesen, dass diejenigen, die geimpft sind, trotzdem das Virus weitergeben können. Und so lange wir eine Situation haben wie jetzt, dass eine ganz kleine Minderheit geimpft ist und eine große Merheit nicht, wird es keine neuen Freiheiten geben." Die Impfungen in Deutschland und der EU hatten kurz vor dem Jahreswechsel begonnen. Begleitet waren die ersten Wochen von Lieferschwierigkeiten einzelner Hersteller, Problemen bei der Terminvergabe und viel Unmut über fehlenden Impfstoff.

