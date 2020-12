(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrer Ankunft in Brüssel: "Deutschland hat in den letzten Tagen, auch ich persönlich und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sehr intensiv daran gearbeitet, die Schwierigkeiten, die wir hatten, zu überbrücken und auch eine Lösung für die Bedenken von Ungarn und Polen zu finden, gleichzeitig aber auch den Konditionalitäts-Mechanismus und die Rechtsstaatlichkeit natürlich so zu bewahren, wie wir das auch mit dem Europäischen Parlament verhandelt haben." "Das wird sich heute zeigen, ob wir dann auch eine Einstimmigkeit im Europäischen Rat dafür finden. Wir haben jedenfalls versucht, viele Vorarbeiten zu leisten. Und es wäre natürlich ein sehr wichtiges Zeichen auch für die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union, wenn wir dieses wichtige Ergebnis erzielen könnten. Sowohl was die finanzielle Vorausschau anbelangt, den normalen Haushalt sozusagen für die nächsten sieben Jahre, aber eben auch, was die spezielle Antwort der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und der Kommission auf die Frage der Pandemie ist."

