O-TÖNE VON: Carolina, Teilnehmerin des Kinder- und Jugendhilfetags: "Also ich denke, dass wir Jugendliche vor allem mehr Informationen darüber brauchen, wie wir uns beteiligen können und dass diese Informationen auch einfach und klar zugänglich sind. Also dass das nicht irgendwo auf irgendwelchen Websites versteckt ist, sondern dass es einfach ein offenes Sprachrohr gibt und dass alle Informationen leicht zugänglich sind. Aber auch für alle Jugendlichen, dass die z.B. auch barrierefrei sind, dass wirklich jeder darauf zugreifen kann, weil wenn man nicht weiß, wo man sich informieren kann, wie man sich beteiligen kann, dann wird es auch mit der Beteiligung am Ende recht schwierig. Und ich würde mir wünschen, dass so Informationen über die Möglichkeiten von Beteiligungen klarer offengelegt werden." Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU): "Also ich vermute mal, die Webseite der Bundesregierung ist nicht barrierefrei. Das heißt, wenn wir da Jugendliche einladen, wo müssten wir das platzieren als Bundesregierung, damit die jungen Leute sagen: ja, da gucke ich jeden Tag hin?" Carolina, Teilnehmerin des Kinder- und Jugendhilfetags: "Also Jugendliche sind ja, denke ich, hauptsächlich auf Social Media unterwegs, also in den sozialen verschiedenen sozialen Medien. Wenn man da einfach mehr machen würde, dann würde ich schon vermuten, dass da doch mehr erreicht werden könnte. Aber da ist natürlich auch das Problem mit der Barrierefreiheit, also." Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU): "Na klar, wenn der Regierungssprecher das auf Twitter macht oder Facebook oder Instagram, ich weiß nicht ob, die jungen Leute, die hier dabei sind, das lesen oder sich anschauen oder da hingucken. Ich nehme Hinweise entgegen, wo wir einladen sollten zu einem Beteiligungsdialog, wie wir das anstellen." "Meinen Sie jetzt, meine Regierungssprecherin sagt gerade, also barrierefrei sind wir natürlich im Sinne, dass das behindertengerecht ist. Aber das jetzt das, was Sie meinten?" Carolina, Teilnehmerin des Kinder- und Jugendhilfetags: "Ja, schon."

