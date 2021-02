Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigte sich am Donnerstag in einem Bürgerdialog mit Eltern aus ganz Deutschland, von ihrer menschlichen Seite: (Junge Mutter spricht:) "Ich verstehe Ihre Gründe total und ich habe höchste, größte Hochachtung davor, wie Sie sich als Politikerinnen und Politiker im Moment verhalten müssen. Also Sie sind ja auch in einer extrem schwierigen Situation, all diese Entscheidungen treffen zu müssen. Ich möchte nicht in Ihrer Haut stecken, wirklich nicht, und diese Entscheidungen nicht treffen müssen." O-TÖNEN BUNDESKANZLERIN ANGELA MEREL (CDU): „Ja, also wir haben es zurzeit alle nicht... Ich meine, ich hätte mir wirklich was anderes für Deutschland gewünscht im Jahr 2020 und 21 als diese Pandemie.“ „Also ich kann Ihnen auch da wieder nur viel Kraft wünschen und mit der Hoffnung, dass die größten Etappen schon geschafft sind.“ „Nicht alles vergessen, wenn wir eines Tages draußen sind, sondern einfach auch für bestimmte Strukturen in unserer Gesellschaft - und dazu gehört die Familie - unglaubliche Hochachtung haben und auch das Ehrenamt nochmal größer schätzen. Und der Zusammenhalt, den man braucht, die Wärme, die Liebe, die gar nicht woanders gegeben werden kann in dem Umfang, und da haben Sie vollkommen recht.“ „Das zerrt uns auch an den Nerven. Also ich hätte mir nie gewünscht, dass ich solche Entscheidungen treffen muss. Das muss ich Ihnen wirklich allen sagen. Und deshalb werden wir keinen Tag zögern, wo wir es verantworten können, das auch wieder in eine Normalität zu überführen.“ „Grüßen Sie Ihre Kinder und Ihren Mann, wenn er am Wochenende kommt.“ Merkel versicherte den Teilnehmenden zudem, dass das Erste, was ihre Regierung wieder öffnen werde, Kitas und Grundschulen sein werden.

Mehr