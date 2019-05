Bundeskanzlerin Angela Merkel hat einen weiteren Anstieg des Wehretats angekündigt. Die Verteidigung des Nato-Bündnisgebietes erfordere schnelle Reaktionszeiten und eine exzellente Ausrüstung, sagte Merkel am Montag bei einem Besuch in Munster in Niedersachsen. "Weil wir ja sehen: einerseits muss die gesamte Truppe in eine gute Ausrüstungssituation kommen, und zum Zweiten haben wir ja natürlich auch die Wirkungen der Digitalisierung hier. Das heißt, technische Erneuerung muss schnell erfolgen. Beides erfordert Mittel und ich glaube nach dem, was wir heute hier gesehen haben, sind diese Mittel gut eingesetzt." Der Verteidigungsetat beträgt in diesem Jahr rund 43 Milliarden Euro und soll 2020 auf 45,1 Milliarden Euro steigen. Die Bundeswehr leiste "Friedensarbeit im besten Sinne", betonte Merkel. "Denn ich bin zutiefst davon überzeugt, alle politischen Bemühungen zur Entspannung sind nur dann wirksam, wenn gleichzeitig auch gezeigt wird, dass wir bereit sind, im Falle des Falles uns auch zu verteidigen." Die USA und die EU-Partner fordern von Deutschland seit Jahren höhere Militärausgaben. Laut einem Medienbericht wollen alle Nato-Länder ihre Verteidigungsausgaben um zwei Prozent anheben. Bisher schaffen dies nur vier der 29 Nato-Mitglieder - die USA, Großbritannien, Griechenland und Estland.