Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den westafrikanischen Ländern umfassende deutsche Hilfe im Kampf gegen Terrorismus und für mehr Wirtschaftsaufschwung zugesagt. Bei einem Besuch in Ouagadougou, der Hauptstadt Burkina Fasos, kündigte sie am Mittwoch weitere Unterstützung für das Land in Millionenhöhe an. "Für die Entwicklungszusammenarbeit haben wir auch sehr viel Unterstützung gegeben und da ist die Unterstützung auch recht gut angelaufen. In der Frage der Arbeit der Truppe wird es neben dem Treffen, was wir heute auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs haben, einen Gipfel geben in Mitte Mai, des sogenannten "Jumbo-Rates" der Europäischen Union, das heißt der Außen- und Verteidigungsminister mit den Außen -und Verteidigungsministern der G5-Staaten. Und da werden wir im Detail das vertiefen, was wir heute machen. Deutschland unterstützt in diesem Zusammenhang sowohl die Ausbildung die Akademie, aber auch die Logistik." In Niger will sie deutsche Hilfenzusagen von mehr als 35 Millionen Euro machen. Das Geld ist für Entwicklungshilfeprojekte und die Ausrüstung und Schulung von Polizeikräften gedacht. Am Donnerstag setzt Merkel ihrer dreitägigen Afrika-Reise zunächst in Mali fort. Dort will sie auch die in dem Land stationierten Bundeswehr-Soldaten besuchen.