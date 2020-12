90 Minuten nahm sich Bundeskanzlerin Angela Merkel am Dienstag Zeit, um mit Studierenden aus ganz Deutschland über ihre Probleme in der Corona-Pandemie zu sprechen. Eine wichtige Frage dabei: Wann kann die Normalität zurück an die Uni kommen? "Ich meine, wenn es jetzt mit dem Impfstoff klappt, haben wir ja eine relativ große Hoffnung, dass wir dann praktisch zum Herbstsemester hin wieder mehr Normalität haben könnten. Aber der Winter wird jetzt noch hart. Das ist richtig." Finanzprobleme, fehlende Praktikumsplätze und mangelhafte Digitalisierung waren weitere Themen. Und auch die Frage. Wie geht man mit Corona-Leugnern und Verschwörungstheoretikern um. "Das übliche Argumentieren hilft da nicht. Und deshalb ist das schon für uns auch eine große Herausforderung und ich kann gut verstehen, dass Sie da auch besorgt sind. Und das wird vielleicht auch eine Aufgabe für Psychologen sein oder wir werden da noch sehr viel erforschen müssen. Wie verabschiedet man sich eigentlich aus der Welt der Fakten und gerät in eine Welt, die die sozusagen eine andere Sprache spricht und die wir mit unserer faktenbasierten Sprache gar nicht erreichen können." Die Kanzlerin bedauerte, dass die Bereitschaft für Einschränkungen im Vergleich zum ersten Lockdown in Deutschland im Frühjahr gesunken sei. Dabei würden jeden Tag mindestens 400 Menschen an oder mit Covid-19 sterben.Die zweiten Wellen von Pandemien seien oft die gefährlichsten, sagte Merkel.

