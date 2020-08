HINWEIS: DIESEN BEITRAG ERHALTEN SIE OHNE SPRECHERTEXT. O-TON BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL: "Wir haben eine Verdopplung der Fälle deutschlandweit in den letzten drei Wochen. Das ist eine Entwicklung, die so nicht weitergehen sollte, sondern die wir eindämmen sollten. Wir haben uns über die Ursachen unterhalten. Hier ist das Thema Rückkehrer, insbesondere aus Risikogebieten, also Reisende. Und zum zweiten auch ein Cluster "private Feiern", in denen sorglos miteinander umgegangen wird. Und deshalb muss noch einmal gelten, und da sind wir uns vollkommen einig, die Regeln einzuhalten und vor allen Dingen auch immer und immer wieder über die Regeln zu informieren. Wie aus einem Risikogebieten zurückkommt, muss in Quarantäne. Es sei denn, es gibt einen negativen Test, und dieser Test ist verpflichtend. Und das ist auch nicht so etwas, das ist keine Kann-Regelung, sondern eine Bußgeld-bewährte Regelung im Infektionsschutzgesetz. [...] Masken tragen und Abstand halten, das sind die Dinge, die wir machen können und müssen. Wenn wir uns daran halten, ist aber die gute Nachricht auch, dann können wir auch viel öffentliches Leben ermöglichen. Das heißt, jeder kann seinen Beitrag dazu leisten. Und so wie Armin Laschet das gesagt hat, kann ich es nur unterstreichen: Gehen die Infektionszahlen zurück, dann können wir mehr Öffnung machen. Gehen sie nicht zurück, dann muss man überlegen oder steigen sie an, was möglicherweise notwendig ist. Auf jeden Fall können weitere Lockerungen aus meiner Sicht zurzeit nicht stattfinden."

