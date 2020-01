Die Eröffnung des neuen Campus der Deutsch-Türkischen Universität in Istanbul am Freitagvormittag war sicherlich ein guter Termin, um beim Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel beim türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan für eine gute Grundstimmung zu sorgen. Er hoffe, dass die Universität ein Symbol für die Freundschaft beider Länder sein werde, sagte Erdogan. Merkel wollte ihm da nicht widersprechen. Die deutsch-türkische Universität mit derzeit rund 2300 Studenten sei ein Vorbild der bilateralen Zusammenarbeit: "Die türkisch-deutsche Universität ist ein Juwel in den Beziehungen unserer beider Länder und ein Glück für unseren beiden Gesellschaften. Denn diese Universität ist nicht nur selbst das Ergebnis einer engen Kooperation, sondern sie wird die deutsch-türkische Partnerschaft weiter stärken. Und viele Frauen und Männer nach ihrem Studienabschluss dann ermöglichen, einen Weg zu gehen, der Verantwortung in Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung bedeuten wird." Merkel mahnte in Istanbul auch mehr gesellschaftliche Freiheit gerade an Hochschulen und in der Forschung an. "Je größer die wissenschaftliche Freiheit ist, desto größer ist auch der wissenschaftliche Ertrag", sagte Merkel. Sie selbst habe in der DDR erlebt, wie mangelnde Freiheit die Wissenschaft behindere. In den anschließenden politischen Gesprächen mit Erdogan sollte es unter anderem um die Flüchtlingspolitik und die Krisen in Libyen und Syrien gehen.